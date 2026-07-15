Parcheggio finita l’attesa I costi di un posto al mare
Il parcheggio di piazza Marvelli sarà aperto al pubblico domani alle 18. Dopo diversi anni di attesa, saranno disponibili oltre 300 posti auto in una zona centrale della marina. La struttura è stata completata e pronta per l’uso, offrendo un’alternativa ai parcheggi limitrofi. L’apertura segna la fine dei lavori e l’inizio dell’utilizzo pubblico del nuovo spazio di sosta. La gestione e le tariffe saranno comunicate nelle prossime ore.
L’apertura al pubblico è prevista per domani alle 18. Dopo anni di attesa si aprono le porte del parcheggio di piazza Marvelli, oltre trecento posti auto nella zona centrale della marina. Il parcheggio si sviluppa su due livelli interrati, con ingresso dal lato nord e uscita lato sud, dalla quale si può accedere alla nuova rotatoria. Sarà operativo 24 ore su 24 e l’accesso sarà regolato da una tecnologia di lettura ottica della targa per il riconoscimento del veicolo. Sarà comunque previsto il ritiro del biglietto di sosta, a garanzia dell’utente nel caso di malfunzionamento dell’impianto. Il pagamento della sosta si potrà effettuare alle tre casse al piano terra e dovrà essere effettuato prima di ritirare il veicolo: da quel momento l’utente disporrà di quindici minuti per lasciare il parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Come uscire da un parcheggio stretto senza rimanere bloccati!
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