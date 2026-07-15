Parcheggio finita l’attesa I costi di un posto al mare

Notizia in breve

Il parcheggio di piazza Marvelli sarà aperto al pubblico domani alle 18. Dopo diversi anni di attesa, saranno disponibili oltre 300 posti auto in una zona centrale della marina. La struttura è stata completata e pronta per l’uso, offrendo un’alternativa ai parcheggi limitrofi. L’apertura segna la fine dei lavori e l’inizio dell’utilizzo pubblico del nuovo spazio di sosta. La gestione e le tariffe saranno comunicate nelle prossime ore.