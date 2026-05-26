L' attesa è finita | dal 31 maggio al 2 giugno torna L' Europa in Prato

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 31 maggio al 2 giugno si svolge a Prato della Valle la 21esima edizione di “L’Europa in Prato”. La manifestazione, gratuita, include il Mercato Europeo del Commercio Ambulante, che sarà aperto domenica 31 maggio e durerà fino a martedì 2 giugno. La fiera presenta bancarelle e stand di prodotti provenienti da vari paesi europei.

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Domenica 31 maggio Prato della Valle accoglierà il tradizionale Mercato Europeo del Commercio Ambulante che per tre giorni, fino a martedì 2 giugno, darà vita alla 21esima edizione de “L’Europa in Prato”, la grande fiera ad accesso gratuito.Organizzata da Fiva Confcommercio (Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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