Parcheggio al posto del Newroz anche La Città delle Persone si oppone | No all' asfalto al posto della socializzazione

Da pisatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un parcheggio è stato realizzato al posto del tradizionale spazio dedicato al festival del Newroz, suscitando reazioni contrarie. La Città delle Persone ha espresso opposizione, sottolineando che trasformare l’area in un’area di sosta compromette un evento culturale e sociale che dura da vent’anni. La dichiarazione critica la decisione, definendola una mancanza di prospettiva per il quartiere di via Garibaldi e per la città.

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"Sostituire un'esperienza sociale e culturale ventennale come quella del Newroz con qualche posto auto dimostra una totale mancanza di visione per il futuro di Pisa e del quartiere di via Garibaldi". Non hanno dubbi Paolo Martinelli, Carlo Modica ed Emilia Lacroce (consiglieri comunali de La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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