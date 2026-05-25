Parcheggio al posto del Newroz anche La Città delle Persone si oppone | No all' asfalto al posto della socializzazione

Notizia in breve

Un parcheggio è stato realizzato al posto del tradizionale spazio dedicato al festival del Newroz, suscitando reazioni contrarie. La Città delle Persone ha espresso opposizione, sottolineando che trasformare l’area in un’area di sosta compromette un evento culturale e sociale che dura da vent’anni. La dichiarazione critica la decisione, definendola una mancanza di prospettiva per il quartiere di via Garibaldi e per la città.