Negli ultimi mesi, sul Garda e sul Grappa sono morti tre paracadutisti, due tedeschi e uno svizzero, tutti a Malcesine. L'area, nota come punto di lancio con circa 25.000 voli annui, ha registrato incidenti in meno di sei settimane. Le cause segnalate includono imprudenza e l’uso di brevetti veloci ottenuti all’estero. L’ultimo incidente si è verificato lunedì scorso, coinvolgendo un paracadutista deceduto durante un lancio.

Tre morti, due tedeschi e uno svizzero, in meno di un mese e mezzo, l’ultimo dei quali lunedì scorso. E tutti a Malcesine, «piattaforma» di lancio da 25mila voli all’anno. Ma il conto delle vittime da cadute con il parapendio, in Veneto, è molto più pesante. La scorsa settimana Thomas Pizzedaz, 53enne di Bolzano, è deceduto precipitando con il deltaplano in un vigneto nei pressi della pista di atterraggio di Molino di Fratta, a Tarzo, nel Trevigiano. Il 6 giugno un 35enne tedesco è rimasto seriamente ferito cadendo in una piazza di Semonzo del Grappa, sempre nella Marca. E l’elenco continua con decine di incidenti. Inesperienza o imprudenza? «A Malcesine si fanno 25mila voli l’anno con il parapendio — spiega Claudio Benedetti del «Paragliding Malcesine Club», 39 anni di uscite nei cieli —. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Parapendio, l’estate dei tanti morti sul Garda e sul Grappa: «Imprudenza e troppi brevetti "veloci" dati all'estero»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAGO DI GARDA VOLO ALESSANDRO 28 03 2026 MONTE PIZZOCOLO

Notizie e thread social correlati

Primo maggio, Marcantonio (PD): “Troppi morti sul lavoro e salari fermi”In occasione del Primo maggio, un rappresentante del Partito Democratico ha commentato sulla recente tragedia avvenuta a Ponte Valentino, dove un...

Fico: “Ancora troppi morti sul lavoro, spesso sono veri e propri omicidi”Un rappresentante istituzionale ha commentato la situazione degli incidenti sul lavoro, evidenziando che, in Italia e in particolare in Campania, si...

Temi più discussi: In Lessinia la sera si cammina tra le lucciole: è solo uno degli appuntamenti del calendario outdoor veronese 2026; Alpen Cup 2026: il volo libero mondiale torna a Feltre; Il parapendio precipitato a pochi metri da una barca: Sembrava un meteorite. Abbiamo tentato di soccorrere il pilota; Paura in volo, pilota di parapendio 67enne precipita e sbatte la schiena: soccorso dall'elicottero.

Parapendio, l’estate dei tanti morti sul Garda e sul Grappa: Imprudenza e troppi brevetti veloci dati all'esteroSul Garda (e sul Grappa) si moltiplicano incidenti e vittime. Parla l’esperto: Se incroci il maltempo vuol dire che, pur conoscendo le previsioni meteo, hai voluto partire lo stesso ... corrieredelveneto.corriere.it

Valle d’Aosta, incidente con il parapendio a Chamois: morta 24enneUna pilota di parapendio è morta a causa delle ferite riportate dopo essere precipitata nella zona di Chamois, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 del 3 agosto. La vittima è una ... ilfattoquotidiano.it