Primo maggio Marcantonio PD | Troppi morti sul lavoro e salari fermi

In occasione del Primo maggio, un rappresentante del Partito Democratico ha commentato sulla recente tragedia avvenuta a Ponte Valentino, dove un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. La notizia ha portato di nuovo all’attenzione le condizioni di sicurezza nei cantieri e la questione dei salari stagnanti, temi spesso discussi durante questa giornata dedicata ai lavoratori.

“Il Primo maggio è la Festa dei Lavoratori, un giorno per riaffermare il valore del lavoro come pilastro della nostra democrazia e della nostra convivenza civile. Valore che il recente decreto del governo non sembra tenere in conto visto che ha stanziato 960 milioni per le imprese senza che un solo euro vada ai lavoratori ed ai loro salari, ormai fermi da anni, mentre il peso fiscale continua a crescere proprio su chi lavora e sui pensionati” – così in una nota stampa Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del PD Sannio. “Anche quest’anno, tuttavia, celebriamo il Primo Maggio con un peso sul cuore e il pensiero rivolto alle tante, troppe, morti sul lavoro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Primo maggio, Marcantonio (PD): “Troppi morti sul lavoro e salari fermi” Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Più attenzione ai giovani e al divario di genere” Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urne. Marcantonio (PD): Anche quest’anno ricordiamo troppi morti sul lavoro, Primo Maggio è un richiamo alla responsabilità«Il Primo maggio è la Festa dei Lavoratori, un giorno per riaffermare il valore del lavoro come pilastro della nostra democrazia e della nostra convivenza civile. Valore che il recente decreto del gov ... ntr24.tv Manovra, l'unica preoccupazione del Pd: A rischio il concertone del Primo MaggioApprendiamo dal Cda Rai una forte preoccupazione per i tagli previsti dalla manovra e per i rischi che questi interventi comportano sulla capacità dell'azienda di produrre e competere, in particolare ... iltempo.it