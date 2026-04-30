Fico | Ancora troppi morti sul lavoro spesso sono veri e propri omicidi

Un rappresentante istituzionale ha commentato la situazione degli incidenti sul lavoro, evidenziando che, in Italia e in particolare in Campania, si registrano ancora troppi decessi legati a infortuni. Ha aggiunto che molte di queste vittime sono state causate da incidenti gravi che definisce come ‘veri e propri omicidi’. Per affrontare il problema, sono previsti investimenti culturali, maggiori controlli e un’attenzione rafforzata sulla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Abbiamo ancora troppi morti sul lavoro in Campania, ma in tutta Italia. A questo si risponde con un investimento culturale, con i controlli e cercando di trasferire perfettamente la cultura della sicurezza sul lavoro”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in vista del 1° maggio, festa dei lavoratori, aggiungendo che “bisogna aumentare la capacità delle normative nazionali. Come Regione metteremo in campo ogni tipo di iniziativa, come già stiamo facendo, per contrastare i morti sul lavoro che spesso sono veri e propri omicidi”. Il presidente ha accolto con favore la notizia del ritiro di alcuni...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Ancora troppi morti sul lavoro, spesso sono veri e propri omicidi” Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Leggi anche: Lavoro, l’allarme della Cisl. Meno morti, più infortuni: "Ancora troppi incidenti" Morti sul lavoro e per fame: le guerre feriali che troppo spesso passano inosservateMamour Mbow Pape, operaio senegalese di 22 anni, è morto sul lavoro a Caselle di Selvazzano, nella cintura industriale di Padova.