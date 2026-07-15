Paralisi a Hormuz gli Usa non fermano i raid e preparano l' escalation A Teheran enorme murale con Trump in una bara

Da gazzettadelsud.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti continuano con i raid nella regione dello Stretto di Hormuz, aumentando la possibilità di un'escalation militare. I pasdaran iraniani affermano che lo stretto rimarrà chiuso finché le azioni statunitensi non cesseranno. Nel frattempo, a Teheran è stato realizzato un grande murale raffigurante Trump in una bara. La situazione rimane tesa, con nessuna indicazione di cessate il fuoco.

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I pasdaran non mollano sullo Stretto di Hormuz neanche di fronte alla nuova ondata di attacchi americani. «Resterà chiuso fino a quando le aggressioni non si fermeranno», hanno ribadito con forza. Donald Trump però non solo non intende allentare la morsa su Teheran, ma è sempre più tentato da una vera e propria escalation, con l'obiettivo di sbloccare la paralisi nello Stretto e poi affrontare il nodo del nucleare. Le minacce di Trump Con il memorandum of understanding che traballa sotto il peso dei raid incrociati, il commander-in-chief lascia intendere che dalla settimana prossima per l'Iran la situazione potrebbe peggiorare.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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