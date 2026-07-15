Iran | nuovi raid Usa a Teheran spunta un enorme manifesto con Trump in una bara

Le forze statunitensi hanno condotto una nuova serie di attacchi contro l’Iran, iniziati alle 12 e durati circa un’ora e mezza. A Teheran, è comparso un grande manifesto che raffigura l’ex presidente statunitense in una bara. Non sono stati forniti dettagli sui bersagli o sui danni causati dai raid.

Le forze statunitensi hanno condotto una nuova ondata di attacchi contro l’ Iran. I raid sono iniziati alle ore 12 italiane e sono andati avanti fino alle 13:30. Gli Usa, ha spiegato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) «hanno lanciato munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera e i siti di stoccaggio e lancio di missili da crociera sull’ isola di Grande Tunb ». I raid, ha evidenziato il Pentagono annunciandone l’avvio, hanno avuto l’obiettivo di «degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz ». https:t.co2kCtNZXQbj — U.S. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Iran, raid Usa su Teheran: il video pubblicato da Trump sui social

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