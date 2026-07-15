Il presidente Usa Donald Trump in una bara | svelato un nuovo murale in Piazza Enghelab a Teheran

Un murale raffigurante Donald Trump in una bara, con la scritta “uccideremo Trump”, è stato svelato in Piazza Enghelab a Teheran. La rappresentazione è visibile nel centro della piazza e si accompagna al messaggio scritto.

Un nuovo murale raffigurante il presidente americano, Donald Trump, all’interno di una bara, accompagnato dalla scritta “ uccideremo Trump “, è stato svelato in Piazza Enghelab, nel centro di Teheran. Le immagini sono state diffuse dai media iraniani, mentre prosegue l’escalation militare tra Iran e Stati Uniti e si moltiplicano gli appelli dell’ala più radicale del regime iraniano a vendicare l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei. Altri murales dai toni fortemente anti-americani e anti-israeliani sono comparsi anche in Piazza Palestina, uno dei luoghi simbolo della propaganda della Repubblica islamica. L’opera più imponente, che ricopre l’intera facciata di un edificio, raffigura la Casa Bianca avvolta dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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DONALD TRUMP E JD VANCE PRESTAM HOMENAGEM AOS RESTOS MORTAIS DE SOLDADOS MORTOS NO KUWAIT

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