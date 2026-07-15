Pappataci insetti ‘di velluto’ che possono provocare la meningite virale
Durante l’estate in Italia, specialmente in Toscana, si registrano casi di meningite virale causati dai pappataci. Questi insetti, di piccole dimensioni e dal colore nero o bruno, sono noti per il loro volo silenzioso. Pur essendo spesso sottovalutati, possono trasmettere infezioni virali che provocano meningite. La loro presenza aumenta durante i mesi più caldi, con un rischio maggiore di trasmissione.
Piccoli come moscerini, dal colore nero o bruno e dal volo insolitamente silenzioso, i pappataci sono insetti forse un po’ sottovalutati. Ogni estate però in Italia, soprattutto in Toscana, possono causare forme di meningite virale. “Anche detti flebotomi, sono piccoli insetti a sei zampette dotati di ali, chiamati anche sand fly o moschine della sabbia. Il nome italiano viene da mangia (pappa) in silenzio (taci), perché pungono senza emettere alcun rumore”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Andrea Rossanese, dell’Ambulatorio per la medicina del viaggiatore dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria Negar di Valpollicella (Verona) e presidente della Società italiana per la medicina dei viaggi e delle migrazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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