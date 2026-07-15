Durante l’estate in Italia, specialmente in Toscana, si registrano casi di meningite virale causati dai pappataci. Questi insetti, di piccole dimensioni e dal colore nero o bruno, sono noti per il loro volo silenzioso. Pur essendo spesso sottovalutati, possono trasmettere infezioni virali che provocano meningite. La loro presenza aumenta durante i mesi più caldi, con un rischio maggiore di trasmissione.

Piccoli come moscerini, dal colore nero o bruno e dal volo insolitamente silenzioso, i pappataci sono insetti forse un po’ sottovalutati. Ogni estate però in Italia, soprattutto in Toscana, possono causare forme di meningite virale. “Anche detti flebotomi, sono piccoli insetti a sei zampette dotati di ali, chiamati anche sand fly o moschine della sabbia. Il nome italiano viene da mangia (pappa) in silenzio (taci), perché pungono senza emettere alcun rumore”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Andrea Rossanese, dell’Ambulatorio per la medicina del viaggiatore dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria Negar di Valpollicella (Verona) e presidente della Società italiana per la medicina dei viaggi e delle migrazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pappataci, insetti ‘di velluto’ che possono provocare la meningite virale

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