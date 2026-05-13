Uno studio condotto a Boston evidenzia come la qualità dell’aria nelle aree urbane possa essere compromessa non solo dalle emissioni dei motori, ma anche da altri fattori come i freni, i pneumatici e l’asfalto. Questi elementi, noti come emissioni “non-tailpipe”, contribuiscono all’inquinamento e rappresentano un aspetto spesso trascurato nella lotta contro le sostanze nocive presenti nell’aria cittadina.

Per proteggere la salute dall’ inquinamento urbano, non basta agire sui motori. Esiste infatti un aspetto del tutto sottovalutato dell’inquinamento urbano che dipende dalle emissioni cosiddette “ non-tailpipe ”, ovvero non legate allo scarico. E, anche, dai danni prodotti dal rumore. A puntare il dito su questi effetti particolarmente dannosi per la salute dei bambini è un recente studio dell’Health Effect Institute (HEI) di Boston, che ha analizzato, utilizzando un campione di oltre 12.000 bambini, il ruolo di queste esposizioni nelle aree urbane e la relazione tra esposizioni a inquinanti e funzione polmonare. “Le esposizioni precoci nei...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo motori: così freni, pneumatici e asfalto possono provocare danni alla salute – Lo studio di Boston

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