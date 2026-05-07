Il boom dei sieri liquid microneedling | sempre più virali sui social ma possono provocare infezioni e irritazioni

Negli ultimi tempi, i sieri al liquid microneedling sono diventati molto popolari sui social media, attirando l’attenzione di appassionati di bellezza di tutto il mondo. Questi prodotti, parte della routine di cura della pelle coreana, vengono spesso pubblicizzati come strumenti efficaci per migliorare l’aspetto della pelle. Tuttavia, alcuni esperti segnalano anche rischi di infezioni e irritazioni legate all’uso di questi sieri senza adeguata precauzione.

I sieri al liquid microneedling, uno dei passi della skin care coreana, stanno conquistando il mondo beauty e i social promettendo una pelle più liscia e luminosa. Dietro il successo social, però, non mancano dubbi e rischi, come irritazioni e infezioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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La skincare non finisce davanti allo specchio. Anche il bucato può influire sulla salute della pelle: profumi, enzimi e conservanti possono restare sui tessuti e causare irritazioniNon solo creme, sieri e trattamenti: anche ciò che si indossa e soprattutto con cosa lo si lava, ha un impatto diretto sulla salute della pelle.