Il vescovo di Huacho, di 75 anni, ha lasciato il suo incarico dopo le accuse di presunti abusi pubblicate da un portale spagnolo. A inizio aprile aveva chiesto di essere sollevato dall’incarico per permettere un’indagine più approfondita sulla vicenda. Il papa ha accettato la rinuncia del vescovo, che aveva già espresso la volontà di dimettersi. Nessun dettaglio sulle accuse è stato reso pubblico.

Il vescovo, 75 anni, era finito al centro di accuse di presunti abusi pubblicate da un portale spagnolo. Ad aprile aveva chiesto di essere sollevato dall’incarico per consentire di fare piena luce sulla vicenda Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di monsignor Antonio Santarsiero Rosaalla guida della diocesi di Huacho, in Perù. La decisione è stata resa nota dalla Santa Sede nel giorno in cui il pontefice ha ufficializzato il congedo del presule, che ha compiuto 75 anni, l’età prevista dal diritto canonico per la presentazione delle dimissioni dei vescovi. La rinuncia arriva al termine di mesi particolarmente delicati per Antonio Santarsiero Rosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Papa Leone XIV accetta la rinuncia del vescovo di Huacho: Santarsiero lascia l’incarico dopo le accuse di abusi

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