Tempo di lettura: < 1 minuto Una papalina bianca è stata regalata a Papa Leone XIV dal vescovo di Acerra (Napoli), monsignor Antonio Di Donna, durante la visita in cattedrale del Pontefice che ha portato in dono una preziosa pisside. Il Santo Padre ha indossato lo zucchetto nuovo, e dopo aver firmato quello appena tolto, lo ha lasciato alla diocesi. Insieme alla papalina, al Pontefice sono stati donati anche una statua ed una lettera olografa di Sant’Alfonso Maria de Liguori. La statua, realizzata interamente a mano secondo la tradizione artistica napoletana, lo raffigura mentre compone una delle sue opere di teologia morale, mentre la lettera olografa del Santo, era custodita nel museo Alfonsiano diocesano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vescovo Acerra regala papalina a Leone XIV: Papa lascia la sua alla diocesi

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