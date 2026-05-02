Evelio Menjivar-Ayala ex immigrato irregolare diventato vescovo in West Virginia | perché la nomina di Papa Leone XIV sfida le politiche migratorie di Trump

Evelio Menjivar-Ayala, nato 55 anni fa, è stato recentemente nominato vescovo per la West Virginia da Papa Leone XIV. Ex immigrato irregolare, questa nomina ha suscitato attenzione negli Stati Uniti e oltre. La scelta di affidargli questa posizione rappresenta un fatto rilevante nel panorama ecclesiastico e politico, considerando il suo passato di migrante e il ruolo della Chiesa in tematiche migratorie.

Una scelta destinata a far discutere negli Stati Uniti e non solo. Evelio Menjivar-Ayala, 55 anni, è stato nominato vescovo per la West Virginia da Papa Leone XIV. Una decisione che, secondo osservatori e media internazionali come il The Washington Post, assume anche un forte valore simbolico nel contesto politico americano segnato dalle politiche migratorie dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Menjivar-Ayala incarna infatti una storia personale che si intreccia profondamente con il tema dell’immigrazione. Nato in El Salvador, arrivò negli Stati Uniti nel 1990 senza documenti, dunque in condizione di irregolarità, affrontando un viaggio drammatico e rischioso, nascosto nel bagagliaio di un’auto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato irregolare diventato vescovo in West Virginia: perché la nomina di Papa Leone XIV sfida le politiche migratorie di Trump Notizie correlate Papa Leone sfida Trump: in West Virginia nominato vescovo un ex immigrato irregolareLa nuova decisione di Papa Leone XIV riaccende il confronto tra Vaticano e politica statunitense, portando al centro del dibattito il tema... Dal confine al vescovato: il Papa nomina Menjivar-Ayala in USA? Cosa sapere Papa Leone nomina Evelio Menjivar-Ayala vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston il 1 maggio 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa; Papa Leone, schiaffo a Trump: in West Virginia nomina vescovo un ex immigrato illegale; Il Papa nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa; Il Papa nomina vescovo negli USA un ex immigrato clandestino. Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato irregolare diventato vescovo in West Virginia: perché la nomina di Papa Leone XIV sfida le politiche migratorie di TrumpUna scelta destinata a far discutere negli Stati Uniti e non solo. Evelio Menjivar-Ayala, 55 anni, è stato nominato vescovo per la West Virginia da Papa Leone ... laprimapagina.it Evelio Menjivar-Ayala nominato vescovo di Wheeling-Charleston: da rifugiato a guida diocesanaIl Santo Padre ha scelto Evelio Menjivar-Ayala come vescovo di Wheeling-Charleston: un percorso che va dall'El Salvador alle comunità cattoliche di Washington ... notizie.it DA EX INVIOLATO A VESCOVO: UNA STORIA CHE FA RIFLETTERE Evelio Menjivar Ayala, oggi 55 anni, è stato appena nominato vescovo dalla Santa Sede… in un momento storico pieno di tensioni politiche. Nasce in El Salvador, in una famiglia poverissi - facebook.com facebook Il Papa ha nominato un ex immigrato clandestino tra i nuovi vescovi degli Stati Uniti, precisamente alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston. Si tratta del 56enne Evelio Menjivar-Ayala, attualmente vescovo ausiliare a Washington. Nato in El Salvador, x.com