Un pedone di 41 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da un noto cantante e conduttore televisivo. L’incidente è avvenuto in una strada urbana, dove l’uomo è stato soccorso dai soccorritori, ma le sue condizioni sono peggiorate. Il cantante, rimasto in stato di choc, è stato ascoltato dagli inquirenti, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

È morto in ospedale Alessandro Magnani, il 41enne rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una bicicletta guidata dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L’uomo era stato ricoverato in condizioni disperate al Maggiore di Parma dopo l’incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola. Secondo quanto riportato da ANSA, Magnani stava lavorando per una società di servizi incaricata della consegna di notifiche per conto di un’azienda di distribuzione dell’energia elettrica. Dopo aver recapitato alcuni avvisi relativi a lavori programmati sulla rete, stava tornando a piedi verso l’auto parcheggiata lungo via Picenardi, tra Correggio e Campagnola, quando è avvenuto l’impatto con la bicicletta guidata da Belli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Belli investe con la bici un pedone che viene soccorso e muore in ospedale, si indaga sulle cause. Il cantante “è in stato di choc”

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Paolo Belli in bici investe un pedone che muore dopo un giorno di agonia

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