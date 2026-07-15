Un pedone è morto in seguito a un incidente in bicicletta coinvolgendo un cantante e conduttore televisivo di 64 anni. L’incidente è avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, dove l’uomo è stato investito mentre si trovava lungo la strada. Il pedone è deceduto sul posto, mentre il cantante è rimasto sotto choc. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio delle autorità.

Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore televisivo di Carpi, 64 anni, stava pedalando lunedì mattina tra Correggio e Campagnola quando ha travolto Alessandro Magnani, 41enne di Canolo di Correggio, che stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver consegnato una notifica in via Picenardi. Le condizioni del pedone sono apparse gravi da subito. Nel tardo pomeriggio di martedì, il 41enne è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in elisoccorso. Lo riporta il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani. Il cantante sotto choc per la tragedia

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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