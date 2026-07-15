Paolo Belli sotto choc | investe con la bici un pedone L’uomo di 41 anni è morto
Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli. L’incidente è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, e l’uomo è rimasto in coma per 24 ore a causa di un trauma cranico. Nonostante le cure, non si è ripreso ed è deceduto. La vittima risiedeva a Canolo di Correggio. Belli è rimasto sotto shock dopo l’incidente.
Non ce l’ha fatta l’uomo urtato dalla bicicletta condotta da Paolo Belli. Alessandro Magnani, 41 anni, residente a Canolo di Correggio (Reggio Emilia) è morto dopo 24 ore di coma in seguito al trauma cranico. Come riporta i l Resto del Carlino, l’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio mentre Magnani stava consegnando una notifica ad una persona che abitava nelle vicinanze tra Correggio e Campagnola. Nell’impatto il popolare cantante e conduttore televisivo ha riportato alcune contusioni lievi che sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Paolo Belli travolge un pedone con la bici: l’uomo è morto. “Fatemi sapere come sta quell’uomo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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