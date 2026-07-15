Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da un ciclista nella Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola. Il ciclista, identificato come un cantante, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava tornando alla sua auto dopo aver effettuato consegne per un’azienda di servizi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il coinvolto.

Lo scontro è avvenuto nella Bassa Reggiana, nelle campagne tra Correggio e Campagnola. Alessandro Magnani, secondo una prima ricostruzione, stava tornando verso la propria automobile dopo aver svolto alcune consegne di lavoro per una società di servizi che si occupa di notifiche per conto di un’azienda del settore energetico. Proprio in quel momento è avvenuto l’impatto con la bici sulla quale viaggiava Paolo Belli, appassionato di ciclismo e impegnato in un’uscita di allenamento. Le condizioni del 41enne sono apparse subito molto serie. I soccorritori, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, hanno tentato di stabilizzarlo prima del trasferimento d’urgenza a Parma, ma il quadro clinico era molto compromesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Belli coinvolto in un tragico incidente in bici: è morto il 41enne che aveva investito. Il cantante sotto choc

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Paolo Belli coinvolto in un tragico incidente, è morto un uomo di 41 anni: ecco cosa rischia

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Paolo Belli travolge con la bici un pedone. Il 41enne è morto, cantante sotto chocUn pedone è morto dopo essere stato investito da un ciclista tra Correggio e Campagnola.

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