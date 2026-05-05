Guai molto seri per Tony Effe a causa di una brutta rissa | ecco cosa è successo e cosa rischia adesso

Tony Effe si trova coinvolto in una vicenda legale a seguito di una rissa che si è verificata di recente. Secondo le fonti, l’artista è stato denunciato per aver partecipato a una colluttazione che avrebbe provocato danni a terzi. Attualmente, sono in corso le indagini da parte delle autorità per chiarire i dettagli dell’incidente e definire eventuali responsabilità. Nel frattempo, Effe si dedica alla famiglia e alla vita privata.

Oggi Tony Effe appare in una fase completamente diversa della sua vita, tra affetti familiari e nuove responsabilità condivise con Giulia De Lellis e la loro figlia Priscilla. Un’immagine più matura e stabile che però si scontra con alcune vicende del passato, tornate improvvisamente d’attualità. Perché, a volte, episodi lasciati alle spalle riemergono con forza, riportando alla luce momenti ben più turbolenti. Guai per Tony Effe: ecco cosa è successo in passato. Bisogna tornare all’estate del 2023 per ricostruire i fatti. In una notte movimentata nella zona della Costa Smeralda, il rapper – all’anagrafe Niccolò Rapisarda – si trovava nei pressi di un noto locale di Porto Cervo insieme ad alcuni amici.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guai molto seri per Tony Effe a causa di una brutta rissa: ecco cosa è successo e cosa rischia adesso NITRO VS TONY EFFE | DISSING COMPLETO Notizie correlate Giulia De Lellis in lacrime: “Chiusa in bagno per colpa di Tony Effe”. Ecco cosa è successoGiulia De Lellis si è raccontata senza filtri nel podcast “Mamma dilettante” condotto da Diletta Leotta, svelando un lato inedito della sua... Tony Effe rischia il processo per una rissa in SardegnaTony Effe al secolo Nicolò Rapisarda rischia il processo per una rissa a Porto Cervo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tony Effe finisce in tribunale, di nuovo nei guai per una rissa: cosa sappiamo; Tony Effe nei guai per una rissa a Porto Cervo: Con gli amici distrussero il Sanctuary. La furia dopo il 'no' dei buttafuori; Tony Effe e Giulia De Lellis festeggiano il battesimo di Priscilla. Tony Effe nei guai per una rissa: chiesto il processo (e Giulia De Lellis resta in silenzio)Il passato turbolento del rapper torna a bussare alla porta: Tony Effe è stato citato in giudizio diretto con l’accusa di rissa e danneggiamento ... dilei.it Tony Effe rischia il processo, maxi rissa e danni in discoteca al Sanctuary a Porto CervoDai concerti alle aule di tribunale, di nuovo. Questa volta per una rissa a Porto Cervo. Il rapper Tony Effe, insieme con una decina di persone, è stato citato in giudizio dalla Procura ... ilgazzettino.it Tony Effe, maxirissa e danni in una discoteca di Porto Cervo: il rapper rischia il processo roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Tony Effe finisce a processo per una rissa a Porto Cervo nel 2023 La dinamica dei fatti - facebook.com facebook