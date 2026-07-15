Incidente per Paolo Belli a Cognento morto a 41 anni Alessandro Magnani investito dal conduttore in bici

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana, si è verificato un incidente in cui un uomo di 41 anni è morto. La vittima, Alessandro Magnani, è stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli, cantante e presentatore. Le autorità stanno indagando sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

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Un uomo di 41 anni, Alessandro Magnani, è morto dopo essere stato "investito" dalla bicicletta condotta dal cantante e presentatore Paolo Belli: l’incidente è avvenuto a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana, e ora gli accertamenti sono concentrati sulla dinamica e sulle cause del decesso. Incidente per Paolo Belli nelle campagne L’episodio risale a lunedì 13 luglio 2026, intorno a mezzogiorno, tra Correggio e Campagnola. Dopo l’urto, il 41enne è caduto a terra ed è stato immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni giudicate gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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