Una storica dimora di Como è stata messa in vendita per 10,5 milioni di euro. L’immobile, chiamato Palazzo Odescalchi, è stato inserito in un annuncio immobiliare. La proprietà è riconosciuta come uno degli edifici più rilevanti della città e viene proposta sul mercato senza ulteriori dettagli pubblicati. La vendita rappresenta un’occasione rara di acquisire un edificio di rilievo storico in zona.

Non è così frequente che un pezzo di “storia” venga mostrato su un annuncio immobiliare; sta succedendo a Como, dove una delle dimore più importanti della città è ufficialmente sul mercato. Parliamo di Palazzo Odescalchi, che sorge in pieno centro, a due passi dal Duomo e dalle sponde del lago, e che appartiene a una casata che ha dato i natali a un Papa. Il prezzo? Dieci milioni e mezzo di euro, giustificati proprio dalla sua bellezza, certo, ma anche dal valore storico. La storia di Palazzo Odescalchi. Prima di tutto, guardiamo oltre la facciata seicentesca che oggi si presenta a chi passeggia tra via Rodari e piazza Roma. Sotto il palazzo che vediamo adesso, infatti, si nascondono tracce di un passato ben più antico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Palazzo Odescalchi, in vendita per 10,5 milioni la storica dimora di Como

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