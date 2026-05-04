Como vivere in un palazzo nobiliare | il fascino senza tempo di Palazzo Odescalchi
Nel cuore di Como, tra i vicoli che conservano le tracce di un passato secolare, si trova Palazzo Odescalchi. La proprietà si distingue per la sua architettura storica e per il suo posizionamento nel centro storico della città. La costruzione rappresenta un esempio di edificio nobiliare, con elementi che risalgono a diversi periodi. La presenza di questa residenza contribuisce a mantenere viva la memoria del patrimonio architettonico locale.
Nel centro storico di Como, tra vicoli antichi e scorci che raccontano secoli di storia, si trova una delle proprietà più affascinanti del panorama immobiliare italiano: Palazzo Odescalchi. Situato a pochi passi dal Duomo di Como e dalle rive del lago, l’edificio rappresenta un perfetto.🔗 Leggi su Quicomo.it
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