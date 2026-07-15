Nell'undicesima tappa del Tour de France 2026, Søren Wærenskjold ha vinto lo sprint, arrivando in anticipo sugli avversari. Si trovava nel momento giusto, sfruttando l’attacco di un altro corridore per partire prima degli altri e conquistare il traguardo. Philipsen, invece, ha commesso un errore durante la volata, perdendo terreno rispetto ai principali inseguitori.

PAGELLE UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Søren Wærenskjold, voto 10: nel posto giusto al momento giusto. Sfrutta l’attacco di Cees Bol per prendere il punto di riferimento e si lancia in anticipo, provando a sorprendere tutti. Non ha la punta di velocità dei velocisti più forti, ma la sparata odierna è da uomo di classe, che riesce ad interpretare al meglio il momento. Vittoria più importante della carriera di gran lunga per il norvegese. Olav Kooij, voto 7: tatticamente sbaglia, così come ha sbagliato Bol, suo compagno di squadra. In una volata senza Merlier il neerlandese era il migliore sulla carta e doveva sfruttare meglio la situazione, invece non segue Wærenskjold, parte in ritardo e non completa la rimonta, chiudendo al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Wærenskjold show allo sprint, Philipsen sbaglia ancora

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