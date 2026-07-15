Pagazzano il Mago apre le porte a Storie Senza Tempo | tre giorni tra storia e spettacoli

Da bergamonews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 17 al 19 luglio, il Castello Visconteo di Pagazzano ospita l’evento “Storie Senza Tempo”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Pianura da Scoprire, prevede tre giorni di spettacoli e narrazioni sulla storia locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e archeologico della media pianura lombarda. L’ingresso è aperto al pubblico, con attività dedicate a tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pagazzano. Dal 17 al 19 luglio il Castello Visconteo ospiterà l’ iniziativa Storie Senza Tempo, il progetto promosso dall’associazione Pianura da Scoprire per valorizzare il patrimonio storico e archeologico della media pianura lombarda. Anche quest’anno A35 Brebemi-Aleatica conferma il proprio sostegno come main sponsor dell’iniziativa, che dopo le tappe di Fornovo San Giovanni e Palazzo Pignano farà tappa a Pagazzano. L’appuntamento avrà come protagonista il Mago (Museo Archeologico Grandi Opere), ospitato all’interno del Castello Visconteo e nato per custodire i reperti archeologici rinvenuti durante la costruzione dell’autostrada A35 Brebemi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il 2 giugno di Cesena, Palazzo Albornoz apre le porte alla città: visita tra storia e valori della RepubblicaIl 2 giugno, il palazzo Albornoz di Cesena ha aperto al pubblico, con visite guidate alle sale storiche.

Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte: quattro appuntamenti tra storia e il museo Rosso GraspaIl castello di Levizzano Rangone sarà aperto ai visitatori domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, con orari alle 11 e alle 16.

Si parla di: Pagazzano, il Mago apre le porte a Storie Senza Tempo: tre giorni tra storia e spettacoli; Brebemi porta al M.A.G.O. di Pagazzano i tesori archeologici della A35.

storie senza tempo pagazzano il mago aprePagazzano, il Mago apre le porte a Storie Senza Tempo: tre giorni tra storia e spettacoliDal 17 al 19 luglio il Castello Visconteo ospiterà laboratori, visite guidate, concerti ed escape game. Protagonista il museo nato dai reperti rinvenuti durante i lavori della Brebemi ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web