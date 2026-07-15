Pagazzano il Mago apre le porte a Storie Senza Tempo | tre giorni tra storia e spettacoli

Dal 17 al 19 luglio, il Castello Visconteo di Pagazzano ospita l’evento “Storie Senza Tempo”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Pianura da Scoprire, prevede tre giorni di spettacoli e narrazioni sulla storia locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e archeologico della media pianura lombarda. L’ingresso è aperto al pubblico, con attività dedicate a tutte le età.

Pagazzano. Dal 17 al 19 luglio il Castello Visconteo ospiterà l’ iniziativa Storie Senza Tempo, il progetto promosso dall’associazione Pianura da Scoprire per valorizzare il patrimonio storico e archeologico della media pianura lombarda. Anche quest’anno A35 Brebemi-Aleatica conferma il proprio sostegno come main sponsor dell’iniziativa, che dopo le tappe di Fornovo San Giovanni e Palazzo Pignano farà tappa a Pagazzano. L’appuntamento avrà come protagonista il Mago (Museo Archeologico Grandi Opere), ospitato all’interno del Castello Visconteo e nato per custodire i reperti archeologici rinvenuti durante la costruzione dell’autostrada A35 Brebemi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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