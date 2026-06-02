Il 2 giugno di Cesena Palazzo Albornoz apre le porte alla città | visita tra storia e valori della Repubblica
Il 2 giugno, il palazzo Albornoz di Cesena ha aperto al pubblico, con visite guidate alle sale storiche. La giornata coincide con le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto esplorare gli ambienti storici dell’edificio municipale. La visita si è svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, offrendo un’occasione per conoscere il patrimonio locale.
In occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e in questo giorno di festa, il Comune di Cesena ha aperto al pubblico le porte di palazzo Albornoz, sede municipale della città, offrendo una visita guidata alla scoperta delle sue sale storiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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