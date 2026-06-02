Il 2 giugno di Cesena Palazzo Albornoz apre le porte alla città | visita tra storia e valori della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno, il palazzo Albornoz di Cesena ha aperto al pubblico, con visite guidate alle sale storiche. La giornata coincide con le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto esplorare gli ambienti storici dell’edificio municipale. La visita si è svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, offrendo un’occasione per conoscere il patrimonio locale.