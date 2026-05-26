Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte | quattro appuntamenti tra storia e il museo Rosso Graspa

Il castello di Levizzano Rangone sarà aperto ai visitatori domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, con orari alle 11 e alle 16. In queste occasioni si svolgeranno tour guidati che includeranno le sale del castello e il museo Rosso Graspa.

Nelle giornate di Domenica 31 maggio ore 11.00 e 16.00 e Martedì 2 giugno ore 11.00 e 16.00 il castello di Levizzano Rangone apre le sue porte ai visitatori per un tour guidato nelle sale del castello e nel museo Rosso Graspa. La visita partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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