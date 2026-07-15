Padova Flavio Beltramin muore a 75 anni investito dal trattore in retromarcia | alla guida c' era il figlio

Un uomo di 75 anni è morto a causa di un incidente agricolo in un'azienda di campagna. Durante una manovra con il trattore, il mezzo condotto dal figlio lo ha investito in retromarcia. L'uomo, che lavorava nell’azienda da molti anni, è stato soccorso ma è deceduto sul posto. La Polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Stava lavorando come aveva fatto per una vita nella sua azienda agricola quando, durante una manovra con un trattore, è stato accidentalmente investito dal mezzo condotto dal figlio. È morto così Flavio Beltramin, 75 anni, noto agricoltore di Brugine,in provincia di Padova, vittima di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 luglio all’interno dell’azienda agricola e di allevamentodi famiglia. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio erano impegnati nelle operazioni di movimentazione dei cereali. Erano circa le 17 quando, durante una manovra di retromarcia del trattore utilizzato per il carico e lo scarico, Beltramin sarebbe stato accidentalmente investito dal mezzo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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