Fa manovra col trattore ma non si accorge del padre Flavio Beltramin investito e ucciso | tragedia a Padova

Notizia in breve

Un uomo è stato investito e ucciso mentre lavorava nei campi di un’azienda agricola a Brugine, in provincia di Padova. Il figlio stava manovrando un trattore e non si è accorto della presenza del padre, che si trovava nelle vicinanze. L’incidente è avvenuto in un’area agricola, e l’uomo investito è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.