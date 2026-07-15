Fa manovra col trattore ma non si accorge del padre Flavio Beltramin investito e ucciso | tragedia a Padova
Un uomo è stato investito e ucciso mentre lavorava nei campi di un’azienda agricola a Brugine, in provincia di Padova. Il figlio stava manovrando un trattore e non si è accorto della presenza del padre, che si trovava nelle vicinanze. L’incidente è avvenuto in un’area agricola, e l’uomo investito è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Flavio Beltramin è morto schiacciato dal trattore guidato dal figlio che non si è accorto in tempo della sua presenza mentre lavoravano nei campi dell'azienda agricola di familgia a Brugine, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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