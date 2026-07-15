Ostuni ha deciso di opporsi alla costruzione di un grande resort di lusso lungo la sua costa. La città ha dichiarato che quella zona deve essere preservata e non destinata a grandi investimenti immobiliari. La proposta prevede un complesso alberghiero e residenziale, ma le autorità locali hanno scelto di vietarla. La decisione è stata comunicata attraverso un’ordinanza comunale, che impone il divieto di realizzare l’opera nella zona interessata. La questione ha sollevato reazioni a livello nazionale e internazionale.

Una delle coste più suggestive della Puglia è al centro di una battaglia che sta attirando l’attenzione anche fuori dall’Italia. A Ostuni, infatti, il progetto di un nuovo resort di lusso della catena Four Seasons ha acceso il confronto tra chi vede un’opportunità di sviluppo turistico e chi teme un danno irreversibile per un territorio dal grande valore ambientale e paesaggistico. Ma per molti residenti e associazioni ambientaliste quei nove ettari di territorio rappresentano un patrimonio da difendere. Il nome che ha attirato ancora più attenzione sulla vicenda è quello di Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, infatti, negli anni è arrivato a controllare una quota significativa della catena alberghiera Four Seasons, trasformando il progetto pugliese in un caso seguito anche dalla stampa internazionale. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Ostuni dice no al mega resort di lusso: «Quella costa va protetta»

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