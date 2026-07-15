Ostuni dice no al mega resort di lusso | Quella costa va protetta
Ostuni ha deciso di opporsi alla costruzione di un grande resort di lusso lungo la sua costa. La città ha dichiarato che quella zona deve essere preservata e non destinata a grandi investimenti immobiliari. La proposta prevede un complesso alberghiero e residenziale, ma le autorità locali hanno scelto di vietarla. La decisione è stata comunicata attraverso un’ordinanza comunale, che impone il divieto di realizzare l’opera nella zona interessata. La questione ha sollevato reazioni a livello nazionale e internazionale.
Una delle coste più suggestive della Puglia è al centro di una battaglia che sta attirando l’attenzione anche fuori dall’Italia. A Ostuni, infatti, il progetto di un nuovo resort di lusso della catena Four Seasons ha acceso il confronto tra chi vede un’opportunità di sviluppo turistico e chi teme un danno irreversibile per un territorio dal grande valore ambientale e paesaggistico. Ma per molti residenti e associazioni ambientaliste quei nove ettari di territorio rappresentano un patrimonio da difendere. Il nome che ha attirato ancora più attenzione sulla vicenda è quello di Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, infatti, negli anni è arrivato a controllare una quota significativa della catena alberghiera Four Seasons, trasformando il progetto pugliese in un caso seguito anche dalla stampa internazionale. 🔗 Leggi su Billipop.com
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