Migliaia di persone sono scese in piazza a Tirana il 1° giugno per protestare contro un progetto di resort di lusso in un'area protetta nel delta del Vjosa. Il progetto è stato promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e dalla figlia Ivanka. La proposta riguarda lo sviluppo di un grande complesso in una zona naturale tutelata, suscitando il malcontento della popolazione locale. La protesta si è concentrata sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del territorio.

Migliaia di cittadini e cittadine albanesi sono scesi in strada, lunedì 1 giugno, a Tirana, per protestare contro il progetto del mega resort di lusso a Pishë Poro-Narta, area protetta nel delta del Vjosa, voluto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e dalla figlia Ivanka. I manifestanti, sventolando le bandiere del proprio Paese, hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Edi Rama, scandendo le parole “la patria non è in vendita”. Da quanto riferisce Politico, la procura anticorruzione albanese sta indagando proprio sul controverso progetto promosso dalla società di Kushner – Affinity Partners – e fortemente sostenuto dal governo.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Figlia e genero di Trump progettano mega resort di lusso in un’area protetta in Albania: protesta di migliaia di cittadini a Tirana

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Vazhdon jehona e Ivanka Trump, vajza e Presidentit pi kafen e mëngjesit dhe niset drejt Zvërnecit

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