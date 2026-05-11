Nella notte tra ieri e oggi, un'esplosione ha danneggiato uno sportello bancomat e la cassa in un comune della provincia di Pavia. L'evento è avvenuto intorno alle due, svegliando i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche e le indagini sui responsabili di questo atto vandalico. La dinamica dell'esplosione ha causato danni alla macchina automatica e all’area circostante.

BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Erano le due di notte quando l’ esplosione ha svegliato i residenti e fatto arrivare sul posto i carabinieri. In via Depretis a Bressana Bottarone è stato preso di mira, con l’ennesimo assalto esplosivo notturno, il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena. All’arrivo dei militari della Stazione, della Compagnia di Stradella, i malviventi erano già fuggiti con il bottino, banconote per un valore ancora da quantificare, riuscendo a far perdere le loro tracce e lasciando dietro di loro solo la devastazione provocata dall’esplosione. Danni ingenti sono stati provocati allo sportello automatico e ai locali che lo ospitano, con gli infissi esterni e anche le pareti divelte, senza danni strutturali all’edificio che ospita la banca al pianoterra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli esperti del bancomat. Fanno esplodere di notte lo sportello e la cassa

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