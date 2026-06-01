Crolla il tetto della caserma dei vigili del fuoco trasferiti da Ostia a Fiumicino | A rischio tutto il municipio
Il tetto di una caserma dei vigili del fuoco è crollato, portando alla dichiarazione di inagibilità e all’evacuazione dell’edificio. I pompieri sono stati trasferiti a Fiumicino. La federazione sindacale dei vigili segnala che, senza interventi rapidi, l’intero X Municipio rimarrà senza copertura, sottolineando la rilevanza strategica della zona. La situazione ha generato preoccupazioni riguardo alla copertura dei servizi di emergenza nel territorio.
Vigili del fuoco costretti a dichiarare l'inagibilità e ad evacuare dalla propria caserma. Trasferiti a Fiumicino, i pompieri della Fp Cgil denunciano: "L'intero X Municipio rimarrà scoperto se non si troverà al più presto una soluzione, Ostia è strategica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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