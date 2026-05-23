Una banda di ladri ha fatto irruzione nella villa di un ex pilota di Formula 1 a Nyon. Durante il colpo, l’uomo è stato aggredito e ferito. I malviventi sono fuggiti con oggetti di valore. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che stanno cercando i responsabili. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i banditi.

L’ex pilota francese di Formula 1 Alain Prost è stato vittima di una rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua abitazione, lo ha colpito alla testa ferendolo ed ha costretto uno dei suoi figli ad aprire la cassaforte, da cui è stato prelevato probabilmente un ingente bottino. Rapina a Nyon, banda di ladri in casa di Alain Prost: l'ex pilota ferito I criminali ancora a piede libero Le ville della Svizzera francofona prese di mira dalle bande specializzate Rapina a Nyon, banda di ladri in casa di Alain Prost: l’ex pilota ferito La rapina, come riferito dal quotidiano svizzero Blick, è avvenuta martedì 19 maggio, durante la mattinata, intorno alle 8. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina in villa ad Alain Prost a Nyon, ex pilota Ferrari aggredito e ferito dai ladri: caccia alla banda

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