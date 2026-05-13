I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nel luogo del suicidio di un giovane di 21 anni, originario di Casoria e recentemente trasferito a Bologna. Sul posto sono stati raccolti nuovi rilievi e prove, mentre si approfondiscono gli elementi emersi. La vittima indossava una divisa, che aveva deciso di indossare prima di togliersi la vita. La vicenda rimane oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

di Nicoletta Tempera BOLOGNA Mauro Mitilini aveva 21 anni. Aveva lasciato Casoria per Bologna, indossando una divisa che era pronto a onorare. E proprio quella divisa, trentacinque anni fa, gli è costata la vita. Il giovanissimo carabiniere fu trucidato assieme a due colleghi, ventenni come lui, nella nebbia del Pilastro. A scaricare contro di loro piombo e odio, furono i tre fratelli Savi: Roberto, Fabio e Alberto. Suo fratello Ludovico Mitilini, oggi 59 anni, si porta addosso un dolore che non passa mai. Ma ha trasformato questo dolore in determinazione, portando avanti una battaglia tesa a scoprire la verità. Mitilini, la scorsa settimana è iniziata con l’intervista di Roberto; è proseguita con la scoperta del suicidio di Gugliotta; e di ieri è la notizia che il terzo dei fratelli Savi, Alberto, gode ora del regime di semilibertà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Gugliotta, blitz dei carabinieri. Nuovi rilievi sul luogo del suicidio

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