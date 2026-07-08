Roma nuovo blitz dei carabinieri sulla microcriminalità in zona Colosseo

Nella zona del Colosseo, i carabinieri hanno effettuato un nuovo intervento contro la microcriminalità. Durante l’operazione, sono stati identificati alcuni soggetti e controllate diverse aree. I residenti e i lavoratori segnalano frequenti borseggi, furti e situazioni di insicurezza crescente. In alcuni episodi, si registrano risse e disordini, con l’uso di armi e coltelli.

I residenti e chi lavora in questa zona, lamenta di borseggi, furti, situazioni di insicurezza sempre più diffusa, con risse e disordini in cui spesso spuntano anche armi e coltelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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ROMA: Blitz dei Carabinieri al Tuscolano, 18 misure cautelari

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