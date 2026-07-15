Gli orti urbani di San Lorentino sono al centro di una polemica in rete. Su Facebook, i commenti dei cittadini si susseguono senza trovare un accordo, mentre i lavori di sistemazione sembrano procedere senza intoppi. Non si registrano ancora contestazioni ufficiali o interventi giudiziari. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulla destinazione delle aree, senza arrivare a decisioni formali o provvedimenti concreti.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, impresa che ad Arezzo richiederebbe una commissione parlamentare, tre saggi, due geometri e almeno un cugino che lavora in Comune. Piuttosto per raccontare come un problema reale riesca a trasformarsi, commento dopo commento, nello specchio perfetto degli umori cittadini. Oggi è toccato agli Orti Urbani di San Lorentino, progetto nato, sulla carta, per restituire verde, socialità e decoro a una zona della città. Sulla carta, appunto. Perché sul terreno, secondo le immagini e le segnalazioni pubblicate online, la situazione sembrerebbe parecchio meno rigogliosa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Orti urbani di San Lorentino: per ora cresce bene solo la polemica

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