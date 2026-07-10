Sono stati destinati 800 mila euro per il recupero degli ex orti urbani e la riqualificazione di Piazza della Repubblica a Terranuova Bracciolini. I lavori riguardano il restauro delle aree precedentemente adibite ad orti e il miglioramento degli spazi pubblici di piazza. L’intervento è stato approvato e finanziato con fondi pubblici, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione. Nessuna informazione è stata comunicata sui soggetti coinvolti o sui criteri di assegnazione.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Terranuova Bracciolini , 800 mila euro per ex orti urbani e Piazza della Repubblica. R ecupero degli ex orti urbani e riqualificazione di Piazza della Repubblica a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Sono i due interventi per i quali la Regione ha destinato un contributo straordinario di 800 mila euro, inserito nella variazione al bilancio di previsione 2026-2028. “Sono due interventi – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – che mirano a recuperare e riqualificare due spazi centrali di Terranuova, all’interno della cinta muraria. Con la somma assegnata viene finanziato il II lotto del progetto di recupero degli ex orti urbani e la riqualificazione di Piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti, che richiedono opere di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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