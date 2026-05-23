Orti urbani a Casal Brunori arriva la nuova casetta degli attrezzi | a consegnarla ci va il sindaco

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco e l’assessora all’ambiente hanno inaugurato una nuova casetta degli attrezzi nell’orto urbano di Casal Brunori. La struttura è destinata a contenere gli strumenti necessari per la cura degli orti. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali, che hanno tagliato il nastro per l’apertura ufficiale della struttura. La casetta si inserisce tra le iniziative di supporto alle attività di orticoltura urbana nella zona.

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Si è presentato il sindaco Gualtieri, insieme all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, per inaugurare una casetta dove riporre gli attrezzi, nell’orto urbano di Casal Brunori.Orti urbani apprezzati anche in EuropaIl parco Ort9 Sergio Albani, creato nel 2016 riqualificando un’area inutilizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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