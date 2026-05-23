Orti urbani a Casal Brunori arriva la nuova casetta degli attrezzi | a consegnarla ci va il sindaco

Notizia in breve

Il sindaco e l’assessora all’ambiente hanno inaugurato una nuova casetta degli attrezzi nell’orto urbano di Casal Brunori. La struttura è destinata a contenere gli strumenti necessari per la cura degli orti. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali, che hanno tagliato il nastro per l’apertura ufficiale della struttura. La casetta si inserisce tra le iniziative di supporto alle attività di orticoltura urbana nella zona.