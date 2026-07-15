Dal 30 luglio al 2 agosto si svolge l’Orsigna Arum Festival, un evento che si tiene nei boschi e si concentra su musica e incontri dedicati alla pace. La manifestazione si svolge in un ambiente naturale e mira a favorire l’ascolto e il confronto su questo tema. Durante il festival vengono organizzati momenti di discussione e attività musicali, con l’obiettivo di promuovere riflessioni sulla pace attraverso l’esperienza condivisa.

L’incontro e l’ascolto, uniche possibilità per comprendere quel tema enorme che è la pace. Se ne parla all’ Orsigna Arum Festival di quest’anno, dal 30 luglio al 2 agosto, la rassegna che intorno alla natura si raccoglie e inizia da qui la costruzione di una riflessione. Tema che sarà al centro di questa quattro giorni sarà ’ L’urgenza del presente: seminare pace, raccogliere futuro ’. Il festival è a numero chiuso in ragione dello spazio che lo accoglie, Pian dell’Osteria, dove si potrà anche decidere di trattenersi per la notte per tutta la durata dell’evento. Il 30 luglio sarà dedicato all’ascolto delle testimonianze di chi in contesti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orsigna Arum, il festival nei boschi. Musica e incontri dedicati alla pace

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