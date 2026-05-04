Documentari live music e nuovi format dedicati agli incontri | ecco il festival contro l' omolesbobitransfobia

Il festival contro l'omolesbobitransfobia si terrà sabato 30 maggio 2026 a partire dalle 17 nell’ippodromo di Montebello. La manifestazione propone una varietà di attività tra cui documentari, concerti dal vivo e nuovi format dedicati agli incontri. Durante l’evento si alterneranno spettacoli, proiezioni e installazioni artistiche che coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera di musica e cultura. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Sabato 30 maggio 2026, a partire dalle 17, l'ippodromo di Montebello si colora di musica, video, arte e molto altro. Non solo il tributo Lady Gaga, ma una giornata-evento con la selezione musicale dei dischi della Signorina B, la presentazione del documentario sul poliamore, lo speed date.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Glocal Film Festival 2026: come iscrivere corti e documentari ai nuovi bandi "made in Piemonte"Sono aperte le iscrizioni per la venticinquesima edizione del Glocal Film Festival, la rassegna dedicata alla produzione cinematografica regionale in... Torna il beach & kite festival: 2 chilometri di spiaggia dedicati agli aquiloniConto alla rovescia per lo Jesolo Beach & Kite Festival, in programma dal 10 al 12 aprile sul litorale cittadino: tre giorni di spettacoli, musica e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Radio2 Social Club 2025/26 - Rancore, Massimo Ghini, Monhir Ghassem e Mattia Alessio - 30/04/2026 - Video; Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (LIVE IN 3D): Il documentario diretto da James Cameron arriva al cinema; I migliori film in arrivo in streaming a Maggio 2026; Seeyousound: la notte rave all'Off Topic, appuntamento con Bodies - Digital Underground Party. La musica live accompagna otto documentari: omaggio a David LynchMusica live e grande cinema s’incontrano in una serata visionaria dedicata al genio di David Lynch. Domani (ore 21.15) al Cinema Teatro Italia di Ancona un piccolo ensemble sonorizza otto ... ilrestodelcarlino.it L’Aquila Film Festival: parte il concorso documentari 'DOQ'. Domani l'apertura con il pluripremiato Carlo Liberatore Il grande cinema del reale torna a illuminare il capoluogo abruzzese. Prende il via domani, martedì 5 maggio alle ore 18:45, al Palazzetto dei N - facebook.com facebook