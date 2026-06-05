Festival ’YouTopic’ Laboratorio di pace Incontri musica ospiti

Notizia in breve

Il Festival ’YouTopic’ si svolge in quattro giorni con incontri, laboratori, testimonianze, attività scolastiche, sportive, artistiche e musicali. L’obiettivo è affrontare il tema dell’inquietudine attraverso vari momenti di confronto. Sono previsti ospiti e momenti di condivisione per coinvolgere i partecipanti. La manifestazione si tiene con l’intento di promuovere un percorso di riflessione e di pace, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.