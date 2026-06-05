Festival ’YouTopic’ Laboratorio di pace Incontri musica ospiti

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival ’YouTopic’ si svolge in quattro giorni con incontri, laboratori, testimonianze, attività scolastiche, sportive, artistiche e musicali. L’obiettivo è affrontare il tema dell’inquietudine attraverso vari momenti di confronto. Sono previsti ospiti e momenti di condivisione per coinvolgere i partecipanti. La manifestazione si tiene con l’intento di promuovere un percorso di riflessione e di pace, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

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di Angela Baldi Quattro giorni di incontri, laboratori, testimonianze, scuola, sport, arte e musica per attraversare l’inquietudine. Si è aperto ieri e andrà avanti fino a domenica YouTopic Fest 2026, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace, nel borgo di Rondine ad Arezzo e realizzato col sostegno della Regione e il contributo dell’Unione Europea. Dentro le guerre che attraversano il mondo, le tensioni sociali, la solitudine dei giovani, YouTopic invita a non anestetizzare il conflitto, ma ad abitarlo in modo umano. La cittadella della Pace sede dello studentato internazionale mette in campo la sua innata capacità di trasformare il conflitto in relazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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