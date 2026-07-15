Dal 13 al 19 luglio 2026, Marte e Saturno formano un aspetto che favorisce la stabilità finanziaria e il consolidamento delle strategie. Dopo una fase di avvio, si consiglia di mantenere un approccio paziente e disciplinato. Domenica, l’intesa tra i due pianeti premia chi ha lavorato con metodo, premiando l’energia controllata e le azioni coordinate, piuttosto che reazioni impulsive.

Dopo la semina di inizio settimana, il cielo chiede di consolidare. Domenica l'alleanza tra Marte e Saturno premia chi ha costruito con pazienza: energia disciplinata, non scatti isolati. Tra Leone e Vergine, i giorni passano da un tono caldo a uno più metodico — ed è proprio nel metodo che si nasconde il vantaggio, per chi lo sa cogliere. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 15 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana, 13-19 luglio 2026 La Luna: da Leone (dal 15, ore 00:35) a Vergine (dal 17, ore 02:07), verso Bilancia a fine settimana (19, ore 06:56)? dal calore alla precisione, poi verso... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo Fortuna & Denaro della Settimana: Marte e Saturno costruiscono con metodo (13-19 luglio 2026)

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 al 1 marzo 2026

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