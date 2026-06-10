Martedì sera, Venere e Giove si sono incontrati nel Cancro, creando un aspetto favorevole per le risorse e le relazioni. È stata l'ultima congiunzione nel segno prima che Giove passi in un altro. La settimana si presenta come un periodo di raccolto, con energie concentrate su denaro e affetti, grazie a questo allineamento celeste.

Questa è una settimana di raccolto: martedì sera Venere e Giove si sono incontrati nel segno del Cancro, l'abbraccio più generoso che il cielo possa offrire in tema di risorse e legami, e l'ultimo in questo segno prima che Giove cambi casa a fine mese. Non tutto arriva da solo, però: mercoledì Mercurio e Saturno chiedono di pesare le parole e le firme. Ciò che è maturato si raccoglie; ciò che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Fortuna & Denaro della Settimana: Venere e Giove in Cancro aprono il raccolto (8-14 giugno 2026)

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 22-28/12/2025, SOLE & VENERE IN CAPRICORNO per tutti i segni zodiacali

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