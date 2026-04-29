Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, la Luna Piena in Scorpione si verifica venerdì 1 maggio. Questo evento porta maggiore chiarezza nelle trattative e negli accordi finanziari. La stessa giornata vede Venere e Saturno formare una congiunzione che rafforza la stabilità degli accordi sottoscritti. Le trattative che sono state in sospeso da settimane ricevono una spinta verso la conclusione.

La settimana che ti aspetta porta la chiarezza che cercavi sui soldi e sugli accordi. Venerdì 1 maggio la Luna Piena in Scorpione illumina trattative ferme da settimane, e nello stesso giorno Venere e Saturno costruiscono insieme un'alleanza solida: gli accordi che firmi ora durano. È la primavera che porta i frutti dei semi piantati a metà aprile. A cura di Eryx Aggiornato il 29 aprile 2026?? Il Cielo della Settimana 27 aprile – 3 maggio 2026 La Luna: cresce verso il pieno e venerdì 1 maggio alle 17:22 raggiunge la sua piena luce in Scorpione? momento di chiarezza su risorse, accordi e ciò che vale davvero. Mercurio: in Ariete fino a sabato, poi domenica 3 maggio entra in Toro? le parole diventano concrete, le promesse si traducono in cifre e date.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Fortuna & Denaro della Settimana: la Luna Piena in Scorpione sblocca trattative e accordi (27 aprile – 3 maggio 2026)

Notizie correlate

Oroscopo prossima settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica lavoro e denaro, Luna Piena in ScorpioneLa settimana che segna il passaggio: dall'energia impulsiva di aprile alla costruzione paziente di maggio.

Oroscopo settimanale 27 aprile – 3 maggio 2026: Luna Piena in Scorpione, classifica lavoro e denaroLa settimana è partita: oggi, lunedì 27 aprile, il Sole in Toro lavora già per tutti e ci accompagna verso tre snodi che valgono il mese intero — il...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’oroscopo della settimana: la fortuna bussa alla porta della Acquario; Oroscopo di oggi 24 aprile 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 27 aprile | Tutti i segni; ? L’oroscopo bresciano di mercoledì 29 aprile 2026 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.

Oroscopo della Smorfia di oggi 16 marzo, Cancro e il denaro della fortuna napoletanaL'oroscopo della Smorfia napoletana per il Cancro nella giornata di lunedì 16 marzo viene segnato dall’energia del numero 46, che nella tradizione rappresenta 'e denare, il denaro. Nella cultura ... it.blastingnews.com

L'oroscopo dei colpi di fortuna dal 23 aprile al 2 maggio: Cancro, una lieta notiziaPer la Vergine la fortuna bussa alla porta attraverso uno sconto eccezionale o una promozione che appare proprio nel momento di un acquisto importante ... it.blastingnews.com

Oroscopo di oggi, tenetevi forte: boom di fortuna e soldi dalle stelle per questo segn...Altro... - facebook.com facebook