Ondate di calore in Campania nuovo avviso della Protezione Civile fino a venerdì

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di ondate di calore in Campania, valido dalle 20 del 15 luglio alle 20 del 17 luglio. Le temperature sono previste sopra la media stagionale, accompagnate da un aumento dell’afa. L’avviso riguarda una fase di calore intenso protratta per circa 48 ore. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare esposizioni prolungate al sole.

Ondate di calore in Campania, nuovo avviso della Protezione Civile dalle 20 del 15 luglio alle 20 del 17 luglio. Temperature sopra media e afa. Nuovo avviso per ondate di calore in Campania. Il Centro funzionale della Protezione Civile regionale ha emanato una criticità valida dalle ore 20 di oggi, mercoledì 15 luglio, fino alle ore 20 di venerdì 17 luglio. La Protezione Civile invita alla massima attenzione per una fase meteo caratterizzata da caldo intenso, afa e scarsa ventilazione. Lo spazio, aperto tutti i giorni della settimana su disposizione dell’assessora, è stato messo a disposizione come luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. 🔗 Leggi su 2anews.it

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