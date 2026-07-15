Omicidio Saman il legale del fratello | Giustizia è fatta

La Cassazione ha confermato le condanne dei familiari di Saman Abbas, chiudendo definitivamente il procedimento giudiziario. L’avvocato del fratello ha commentato la sentenza affermando che si tratta di una conclusione di una vicenda complessa e dolorosa, che coinvolge aspetti investigativi, giudiziari e culturali. La decisione rende ufficiale il verdetto di colpevolezza nei confronti dei familiari coinvolti nell’omicidio.

Parla l’avvocato Valeria Miari dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne dei familiari di Saman Abbas. «Significa mettere la parola fine a una vicenda molto complessa e molto dolorosa sotto tutti i punti di vista: da quello investigativo a quello giudiziario, fino a quello umano e culturale». Così l’avvocato Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas, commenta la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne all’ergastolo per i genitori della 18enne, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, oltre alla condanna a 22 anni per lo zio Danish Hasnain. «È una fine che... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Omicidio Saman Abbas, la legale del fratello: Giustizia è fatta, finalmente

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