Saman giustizia è fatta in Cassazione nessuno sconto ai carnefici | ergastolo definitivo a genitori e cugini 22 anni allo zio

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha confermato le condanne definitive per i genitori e i cugini della vittima, condannati all’ergastolo. Lo zio, invece, è stato condannato a 22 anni di carcere. La sentenza conclude il procedimento giudiziario in relazione all'omicidio di Saman. La decisione è definitiva e non prevede sconti di pena.

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La tormentata vicenda giudiziaria del brutale omicidio di Saman arriva al suo epilogo: con la sentenza della Cassazione diventano definitive le condanne all’ergastolo per genitori e cugini della vittima, e quella a 22 anni di reclusione per lo zio Danish. Giustizia è fatta, anche se nessun verdetto potrà cancellare l’orrore mortale subìto dalla 18enne pachistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Omicidio Saman, definitive le sentenze per i familiari. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi dei familiari imputati confermando i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Habbar Abbas e Nazia Shaheen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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