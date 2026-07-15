La Cassazione ha confermato le condanne definitive per i genitori e i cugini della vittima, condannati all’ergastolo. Lo zio, invece, è stato condannato a 22 anni di carcere. La sentenza conclude il procedimento giudiziario in relazione all'omicidio di Saman. La decisione è definitiva e non prevede sconti di pena.

La tormentata vicenda giudiziaria del brutale omicidio di Saman arriva al suo epilogo: con la sentenza della Cassazione diventano definitive le condanne all’ergastolo per genitori e cugini della vittima, e quella a 22 anni di reclusione per lo zio Danish. Giustizia è fatta, anche se nessun verdetto potrà cancellare l’orrore mortale subìto dalla 18enne pachistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Omicidio Saman, definitive le sentenze per i familiari. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi dei familiari imputati confermando i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Habbar Abbas e Nazia Shaheen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Saman, giustizia è fatta, in Cassazione nessuno sconto ai carnefici: ergastolo definitivo a genitori e cugini, 22 anni allo zio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Saman, la sentenza della Cassazione conferma le condanne per i parenti: «Ergastolo ai genitori e a cugini, 22 anni allo zio»La Cassazione ha confermato le condanne definitive per i genitori e i cugini di Saman Abbas, condannati all’ergastolo.

Saman, la sentenza della Cassazione conferma le condanne per i parenti: «Ergastolo ai genitori e ai cugini, 22 anni allo zio»La Cassazione ha confermato le condanne definitive in un procedimento giudiziario riguardante il caso di Saman Abbas.

Si parla di: Omicidio Boiocchi, avv. Perlino rimette mandato: I giovani capiscono veri valori del calcio.

Omicidio Saman Abbas, l'avvocata del fratello: Fatta giustizia, ma non si riprenderà mai del tuttoQuesta sentenza significa la parola fine ad una vicenda molto complessa e molto dolorosa sotto tutti i punti di vista, da quello investigativo a quello giudiziario, fino a quello umano e culturale. bologna.repubblica.it

Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma 5 condanneSaman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara dalla propria famiglia per ... msn.com