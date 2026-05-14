Il tribunale ha condannato all’ergastolo un uomo per l’omicidio di Sara Centelleghe. La decisione è stata comunicata al termine del processo, che ha visto la presenza della famiglia della vittima. La madre di Sara ha reagito con emozione, piangendo durante la lettura della sentenza. Contestualmente, è stata annunciata la liberazione del padre della vittima, che ha commentato la sentenza con parole di soddisfazione.

Bergamo, 14 maggio 2026 – Dopo la lettura della sentenza, la mamma di Sara, Marilisa Gambarini, è scoppiata a piangere. Un pianto di liberazione. All’uscita dal tribunale è andata via senza rilasciar nessun commento. Il padre, Vittorio Centelleghe, dichiara: “Non ci speravo, ma giustizia è fatta, sono soddisfatto. È andata bene. È stata durissima ascoltare in aula quello che ha passato Sara. Speriamo di trovare un po’ di tranquillità”. E ricorda: “Quella sera l’avevo sentita al telefono”. Processo per l’ omicidio di Sara Centelleghe, 18 anni, avvenuto a Costa Volpino nella notte tra il 25 e il 26 ottobre del 2024: l’imputato Jashandeep Badhan, 20anni, origini indiane, è stato condannato all’ergastolo e a due mesi di isolamento diurno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Sara Centelleghe, ergastolo a Badhan. La liberazione di papà Vittorio: “Giustizia è fatta”

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