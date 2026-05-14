Omicidio Sara Centelleghe ergastolo a Badhan La liberazione di papà Vittorio | Giustizia è fatta
Il tribunale ha condannato all’ergastolo un uomo per l’omicidio di Sara Centelleghe. La decisione è stata comunicata al termine del processo, che ha visto la presenza della famiglia della vittima. La madre di Sara ha reagito con emozione, piangendo durante la lettura della sentenza. Contestualmente, è stata annunciata la liberazione del padre della vittima, che ha commentato la sentenza con parole di soddisfazione.
Bergamo, 14 maggio 2026 – Dopo la lettura della sentenza, la mamma di Sara, Marilisa Gambarini, è scoppiata a piangere. Un pianto di liberazione. All’uscita dal tribunale è andata via senza rilasciar nessun commento. Il padre, Vittorio Centelleghe, dichiara: “Non ci speravo, ma giustizia è fatta, sono soddisfatto. È andata bene. È stata durissima ascoltare in aula quello che ha passato Sara. Speriamo di trovare un po’ di tranquillità”. E ricorda: “Quella sera l’avevo sentita al telefono”. Processo per l’ omicidio di Sara Centelleghe, 18 anni, avvenuto a Costa Volpino nella notte tra il 25 e il 26 ottobre del 2024: l’imputato Jashandeep Badhan, 20anni, origini indiane, è stato condannato all’ergastolo e a due mesi di isolamento diurno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sara Centelleghe uccisa in casa a Costa Volpino: ergastolo per Badhan. Il papà della vittima: “Non ci speravo, giustizia è fatta”
Leggi anche: Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, la pm chiede l’ergastolo per Badhan
Temi più discussi: Omicidio Sara Centelleghe: ergastolo per Badhan; Omicidio Sara Centelleghe, il suo assassino è stato condannato all'ergastolo; Bergamo, omicidio di Sara Centelleghe, Badhan condannato all'ergastolo: ha retto l'aggravante della crudeltà; Sara Centelleghe, ergastolo per Jashandeep Badhan. Fu crudeltà.
La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan, il 20enne indiano reo confesso dell'omicidio della 18enne Sara Centelleghe, uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre a Costa Volpino. Riconosciute le aggravanti della... facebook
L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, nella Bergamasca, un anno e mezzo fa: ergastolo e 2 mesi di isolamento diurno per il 20enne reo confesso @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr rainews.it/tgr/lombardia/… x.com
Omicidio Sara Centelleghe, ergastolo a Badhan. La liberazione di papà Vittorio: Giustizia è fattaLa ragazza era stata picchiata selvaggiamente e colpita per 77 volte con le forbici a Costa Volpino, nella Bergamasca. Riconosciute le aggravanti della crudeltà e della rapina. La difesa: Ricorriamo ... ilgiorno.it
Bergamo, omicidio di Sara Centelleghe, Badhan condannato all'ergastolo: ha retto l'aggravante della crudeltàCosta Volpino, il 26 ottobre 2024 il ventenne vicino di casa uccise a forbiciate la 18enne. La pm aveva chiesto la condanna all'ergastolo, la difesa il minimo della pena ... bergamo.corriere.it