omicidio saman definitive le condanne per i familiari

Le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per due cugini sono diventate definitive. La pena di 22 anni di reclusione è stata confermata anche per lo zio. Le sentenze riguardano il caso di omicidio della ragazza, e ora sono definitive dopo il passaggio in giudicato. Nessun altro grado di giudizio è previsto per queste condanne.

Diventano definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Secondo l’accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Saman Abbas era stata ritenuta “colpevole”, agli occhi dei parenti, di aver rifiutato un matrimonio combinato e di aver scelto di amare chi voleva, preferendo i jeans al velo e i selfie col rossetto alle tradizioni rigide del Punjab. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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